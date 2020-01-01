وزيرا الإنتاج الحربي والثقافة يتفقدان أول نموذج للمسارح المتنقلة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمقر شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي" التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك لبحث سبل التعاون في تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة.

في بداية اللقاء قامت الوزيرة بتقديم التهنئة للمهندس محمد أحمد مرسي لتوليه الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي، وتفقد الوزيران أول نموذج مسرح متنقل شامل ملحقاته من معدات اضاءة ووحدات توليد كهرباء ودورات مياه متنقله واستوديو متنقل والذى قامت بتنفيذه شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع ٩٠٩ الحربي).

من جانبه أوضح " مرسي" أن وزارة الإنتاج الحربي تؤمن بدور الفن والثقافة فى المجتمع وفى تنمية العقول لدى الشباب لتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال تناولها للقضايا الهامة إلى جانب نشر الوعى بالدور الذى تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة الثقافة فى مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية ومن بينها دعم المسارح المتنقلة سواء برفع كفاءة الموجود منها حاليًا أو التصنيع الجديد، مضيفا أنه تم التعاقد مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنفيذ عدد (٦) مسارح متنقله وتجهيزها بكافة ملحقاتها من إضاءة وكاميرات وأى تجهيزات أخرى متوفرة لدى شركات الإنتاج الحربي.

ومن جانبها أعربت "عبد الدايم" عن ثقتها التامة للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الثقافة ونشر الوعى وعن ثقتها فيما شاهدته خلال جولتها للإطلاع على نموذج المسرح المتنقل الذى تم تنفيذه كنموذج أول والذى يعكس المقومات التى تمتلكها شركات الإنتاج الحربي والتى يمكن استغلالها لدعم القصور الثقافية والمسارح من خلال القيام بأى أعمال تطوير لتأهيلها وتجهيزها للعمل، مشيرة إلى أنه تم تسليم عدد من المسارح المتوقفة عن العمل إلى وزارة الإنتاج الحربى لتأهيلها للعمل من جديد وقد لاقت استحسانا كبيرا وهذا ما دعا إلى الرغبة فى زيادة التعاون بين الطرفين.

وأوضحت "عبدالدايم" أن وزارة الثقافة تسعى إلى زيادة عدد عناصر منظومة المسارح المتنقلة للوصول بالمنتج الثقافى الى المناطق الاكثر احتياجا ودعم الفرق الفنية بالمحافظات وكذلك تسعى الوزارة لتوفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعى والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة، مضيفة أنه يمكن إستغلال العربات المتنقلة التى تنتجها شركات الإنتاج الحربى بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة بما يتلائم مع طبيعة المسارح المتنقلة أو مكتبات الأسرة فى ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين.

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