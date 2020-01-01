السيسي: "كنت بدخل مصانع القطاع الخاص محدش يبصلي.. الكل مركز في عمله"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:04 ص
السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن صناعة الغزل والنسيج ظهرت في مصر منذ نحو 200 عام، وواجهت العديد من التحديات السنوات الماضية، مؤكدا أن الإدارة أساس نجاح أي مشروع أو مصنع.

وشدد "السيسي"، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تواصل الإدارة مع العاملين، معقبا: "استمرار النجاح عمل مش سهل"، منوها بأنه لابد من متابعة العمالة واللياقة البدنية لهم، معقبا: "كنت بدخل مصانع القطاع الخاص محدش يبصلي مركزين في شغلهم".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى افتتاحات اليوم استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتى كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأبرز المعلومات عن المدينة الصناعية بالروبيكي: 

- الاهتمام بالبنية التحتية والطرق الإستراتيجية تتبناها الدولة منذ خمس سنوات، وكانت سببا في إحداث طفرة اقتصادية، وثورة تنموية أخذت مصر للعالمية وفتحت أسواق الاستثمار، حيث كانت الحالة التى وصلت إليها الطرق خلال العقود الماضية سببا رئيسيا في خسارة ملايين الجنيهات والأرواح على حد سواء، ولكن اليوم ترى عينك في كل محافظات مصر طرقا حيوية تربط بين المدن والمحافظات على رأسها الطريق الاقليمى وبنها الدولى والروبيكى.
- على بعد مئات الكيلوات من قلب قاهرة المعز، تقع مدينة العاشر من رمضان، وهى أقدم المدن العمرانية الجديدة وتحتل مركز الصدارة بين المناطق الصناعية، حيث تخرج منها ثلث صادرات مصر وتوجد بها أكثر من ثلاثة آلاف مصنع وتتوسط عدد من المدن الجديدة سواء على طريق القاهرة السويس أو طريق القاهرة الإسماعيلية، فهناك مدينة بدر والشروق والمستقبل والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والسخنة ومدينتى والصالحية الجديدة، ومن هناك جاء الهدف من إعادة رصف وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق.

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