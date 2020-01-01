الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:00 ص
عمر خربين
عمر خربين
علي خلاف

تبحث إدارة نادي الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رؤية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

تعاقد الزمالك مع عمر خربين

تحدثت مصادر صحفية داخل جدران القلعة البيضاء، عن حقيقة ما ذكر بشأن الدخول في مفاوضات مع نادي الهلال السعودي لضم المهاجم السوري عمر خربين، خلاف فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت المصادر، أن الزمالك لم بدخل في مفاوضات مع عمر خربين لضمه في الموسم المقبل.

وأكدت المصادر أن كل ما تم نشره في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

وأكملت المصادر: "الزمالك تعاقد مع ثنائي أجنبي جديد سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، هما التونسي حمزة المثلوثي والأنجولي آري بابل".

وشددت المصادر أن الزمالك لا ينوي التعاقد مع أجانب جدد خلال الفترة المقبلة، بسبب اكتمال قائمة الفريق، فضلا عن وجود عدد آخر من اللاعبين على قائمة المعارين.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى دخول الزمالك في مفاوضات مع السوري عمر خربين مهاجم بيراميدز السابق والهلال السعودي الحالي.



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