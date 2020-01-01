لتجنب الحوادث.. "المرور" تقدم نصائح مهمة للمواطنين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية، يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.
5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.
6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.
7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.
8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ارتفاع درجات الحرارة
ونفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد حول وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة خلال أيام عيد الأضحى كما يتردد على مواقع التوصل الاجتماعي، معقبة: "ده تهويل، وليس حقيقيا".

وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى ثاني أيام العيد، ولكنه ارتفاع طفيف، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 38 درجة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب البلاد هو من سيتأثر بارتفاع درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة عليه إلى 46 درجة، منوهة بأن جنوب الصعيد معتاد على مثل هذه الارتفاعات، منوهة بأنه اعتبارا من اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، نافية أن تصل الأمطار إلى سيول، موضحة أنها مجرد أمطار خفيفة وقد تكون رعدية.

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