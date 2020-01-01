بكلمات مؤثرة.. أحمد سعد ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي

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نعى الفنان أحمد سعد طبيب الغلابة الكتور محمد مشالي، الذي توفى اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، فنشر سعد صورة له عبر عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق سعد على الصورة قائلاً: "البقاء لله ..اليوم فقدت الأرض جزء كبير من الحنيه والعطاء والرحمة بوفاة هذا الدكتور العظيم .. ربنا يرحمه".



وأفادت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" بأنه توفي منذ قليل إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا.



ترك طبيب الغلابة بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء.







