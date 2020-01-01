عالج الفقراء في 3 عيادات.. 10 معلومات مهمة عن طبيب الغلابة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:30 ص
الدكتور محمد مشالي
الدكتور محمد مشالي
الفجر
توفى قبل قليل، الدكتور محمد مشالي، والمعروف بـ"طبيب الغلابة"، والذي اشتهر بخدمة أبناء الفقراء دون مقابل مادي كبير مثل باقي الأطباء.

وتقدم لكم بوابة الفجر 10 معلومات عن طبيب الغلابة.

1- يبلغ من العمر نحو 76 عاما، وكان لديه ثلاث عيادات، اثنتين في مركز طنطا وواحدة في محافظة البحيرة، وينتقل بينهم لعلاج المواطنين.

2- كان يحصل مقابل الكشف 10 جنيهات فقط، رغم ارتفاع "فيزيتا" الأطباء خاصة في الفترة الأخيرة.

3- سمى الدكتور محمد مشالي، الطبيب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، باسم "طبيب الغلابة" لكونه يقوم بالكشف على مرضاه بمبلغ زهيد جدًا وهو 10 جنيهات.

4- يظل أحيانا متواجدا في عيادته بطنطا إلى الساعة 11 مساء حتى انتهاء آخر كشف لديه.

5- في الفترة الأخيرة تم تداول قصته على وسائل التواصل الاجتماعي.

6- سبب محبته للفقراء أنه نشأ في أسرة فقيرة وشعر بالفقر وكان يعمل داخل عدد من المستشفيات في آخر عام له في كلية الطب في عام 1967، وأن المرضى يأتون للعيادة من داخل قرى مركز طنطا وأحيانا من مراكز ومحافظات أخرى.

7- لدية 3 أولاد جميعهم يعملون مهندسين ويرى أنه أدى رسالته في الحياة، ولا يهمه سوى رضاء الله.

8- رفض الحصول على مبالغ مالية كبيرة من بعض وسائل الإعلام، ومنها قناة "إم بي سي مصر".

9- أكد أنه لا ينتظر تكريما من أحد لأنه يعامل الله، وأن كل ما يريده هو رضا الله سبحانه وتعالى عنة ثم رضا المرضى عنه.

10- توفى في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، الموافق 28 يوليو 2020.

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