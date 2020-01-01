عاجل.. وفاة الدكتور محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:54 ص
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
أيمن يحيي
توفى منذ قليل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، وسيتم الإعلان عن موعد دفنه.

وسمى الدكتور محمد مشالي، الطبيب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، باسم "طبيب الغلابة" لكونه يقوم بالكشف على مرضاه بمبلغ زهيد جدًا وهو 10 جنيهات، بالمقارنة بأطباء أخرين يصل ثمن الكشف لديهم في بعض الأحيان إلى 400 جنيه.

ويقول الدكتور محمد مشالي، أنه راضٍ عن ثمن الكشف لديه، وأنه طبيب الغلابة، وأن الله سبحانه وتعالى سخرة للكشف على المواطنين من الغلابة، كما أن مصاريفه الشخصية واحتياجاته قليلة، فلا داعى إذن لرفع سعر الكشف لدية.

ويتواجد الدكتور "مشالي" في عيادته منذ التاسعة صباحا كل يوم حتى الساعة 9 مساء، ثم يتوجه إلى عيادة أخرى لديه بقرية حصة شبشير التابعة لمركز طنطا، ثم عيادته الثالثة الموجودة في قرية محلة روح والتي تتبع أيضا مركز طنطا، ثم يستقل القطار إلى منزله ليكون في بلدته بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في حدود الواحدة صباحا.

ويبلغ من السن نحو 75 عاما، ويقوم بالكشف على أمراض الباطنة والحميات والأطفال، وتشهد العيادة إقبال كبير جدًا من قبل مرضاة، ويظل أحيانا متواجد في عيادته بطنطا إلى الساعة 11 مساء حتى انتهاء آخر كشف لديه.

وأكد الدكتور "مشالي" أن المرضى بدأوا يتوافدون على عيادته بشكل أكبر في الفترة الأخيرة بعد تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لقصته وعلى "السوشيال ميديا" وأنه طبيب الغلابة، وأنه لا يعلم عدد المرضى الذين يذهبون إليه يوميا.

وأكد "طبيب الغلابة" أنه نشأ في أسرة فقيرة وشعر بالفقر وكان يعمل داخل عدد من المستشفيات في آخر عام له في كلية الطب في عام 1967، وأن المرضى يأتون للعيادة من داخل قرى مركز طنطا وأحيانا من مراكز ومحافظات أخرى.

كما أضاف أن ما يتحصل عليه من عيادته يكفيه وزيادة، وخاصة أن احتياجاته قليلة، وأن الله يبارك في القليل، وأن لدية 3 أولاد جميعهم يعملون مهندسين وأنه أدى رسالته في الحياة، ولا يهمه سوى رضاء الله.

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محمد مشالي طبيب الغلابة بوابة الفجر الفجر

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