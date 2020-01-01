خريطة برامج قناة الأهلي "المجري" و"البيت الكبير" في الصدارة.. تعرف على تردد قناة الأهلي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:06 ص
قناة الأهلي
قناة الأهلي
أميرة فطيم
انطلقت قناة النادي الأهلي الرسمية، اليوم الإثنين، بثوب جديد بعد التطوير الشامل للقناة، وبث عالي الدقة "HD"، وخريطة برامجية مختلفة، إلى جانب مجموعة ضخمة من نجوم كرة القدم.

وجاء افتتاح قناة النادي الأهلي، بعرض أغنية نشيد النادي التاريخية من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا المصرية، وبمشاركة 44 عازفًا بقيادة محمد سعد باشا وذلك احتفالًا بتطوير القناة.

وتشهد القناة مع تطويرها خطة برامجية جديدة تضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم الكابتن هاني رمزي، ومصطفى عبده، وسهام صالح ونهاوند سري.

وتأتي الخطة البرامجية لقناة الأهلي كالتالي:-

برنامج البيت الكبير، يقدمه هاني رمزي وسهام صالح، ويذاع يوميًّا في تمام الساعة العاشرة مساء.

برنامج ١٠ الصبح في الأهلي، بتقديم كريم كوجك ونهاوند سري، ويذاع من يوم الجمعة وحتى الأربعاء من كل اسبوع، الساعة العاشرة صباحًا.

برنامج التريند، يقدمه أمير هشام ومحمد سعيد، ويذاع من الجمعة إلى الأربعاء أسبوعيًّا، الساعة الخامسة مساء.

برنامج السادسة، ويقدمه أحمد سمير وسارة محسن، ويذاع من الجمعة إلى الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء.

برنامج ملك وكتابة، ويقدمه إبراهيم المنيسي، وعدلي القيعي، ويذاع يومي الإثنين والخميس أسبوعيًّا، الساعة الثامنة مساء.

برنامج الأبطال، بتقديم هيثم السعيد، ويذاع يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، في الثامنة مساء.

برنامج المجري، سيكون سهرة أسبوعية بتقديم الكابتن مصطفى عبده.

وفيما يلي تردد قناة الأهلي الجديد:-
تقنية الـHD على تردد V11747.
تقنية الـSD على تردد H12341

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة الاهلي اليوم قناة الاهلي تردد قناه الاهلي الجديد تردد قناه الاهلي ألأهلي

أخبار تهمك

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 13 ساعة

بداية من اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الثلاثاء

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أودينيزي يقضي على أحلام الأهلي ويخطف صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نسبة مشاهدات قناة الأهلي 30 مليون

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

ورطة كبيرة في برشلونة قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة دواء مصري لكورونا.. وبـ 15 جنيها فقط (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف عن سبب عكارة مياه النيل في السودان (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد أبرز البرامج الرياضية المصرية على القنوات الفضائية

عبر هذا التردد.. ترقبوا اليوم تشغيل قناة الزمالك zamalek channel الجديدة

الليلة.. قناة الأهلي تحتفل بذكرى لقب نادي القرن

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

تعرف على تردد قناة النادي الاهلي الجديد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:29 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

11:21 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

02:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»