خريطة برامج قناة الأهلي "المجري" و"البيت الكبير" في الصدارة.. تعرف على تردد قناة الأهلي

انطلقت قناة النادي الأهلي الرسمية، اليوم الإثنين، بثوب جديد بعد التطوير الشامل للقناة، وبث عالي الدقة "HD"، وخريطة برامجية مختلفة، إلى جانب مجموعة ضخمة من نجوم كرة القدم.





وجاء افتتاح قناة النادي الأهلي، بعرض أغنية نشيد النادي التاريخية من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا المصرية، وبمشاركة 44 عازفًا بقيادة محمد سعد باشا وذلك احتفالًا بتطوير القناة.





وتشهد القناة مع تطويرها خطة برامجية جديدة تضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم الكابتن هاني رمزي، ومصطفى عبده، وسهام صالح ونهاوند سري.





وتأتي الخطة البرامجية لقناة الأهلي كالتالي:-





برنامج البيت الكبير، يقدمه هاني رمزي وسهام صالح، ويذاع يوميًّا في تمام الساعة العاشرة مساء.





برنامج ١٠ الصبح في الأهلي، بتقديم كريم كوجك ونهاوند سري، ويذاع من يوم الجمعة وحتى الأربعاء من كل اسبوع، الساعة العاشرة صباحًا.





برنامج التريند، يقدمه أمير هشام ومحمد سعيد، ويذاع من الجمعة إلى الأربعاء أسبوعيًّا، الساعة الخامسة مساء.





برنامج السادسة، ويقدمه أحمد سمير وسارة محسن، ويذاع من الجمعة إلى الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء.





برنامج ملك وكتابة، ويقدمه إبراهيم المنيسي، وعدلي القيعي، ويذاع يومي الإثنين والخميس أسبوعيًّا، الساعة الثامنة مساء.





برنامج الأبطال، بتقديم هيثم السعيد، ويذاع يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، في الثامنة مساء.





برنامج المجري، سيكون سهرة أسبوعية بتقديم الكابتن مصطفى عبده.





وفيما يلي تردد قناة الأهلي الجديد:-

تقنية الـHD على تردد V11747.

تقنية الـSD على تردد H12341