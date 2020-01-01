"وداعا حسن عطية".. المسرح التجريبي يودع أستاذ الدراما "المدقق"





نعت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عضو مجلس إدارة المهرجان الناقد والأكاديمي والمسرحي اللامع الدكتور حسن عطية بعد وفاته إثر تدهور حالته الصحية.





وقالت إدارة المهرجان في بيان لها: " ببالغ الحزن والأسي تنعي صاحب البصمات التي لا تنكر في المشهد الثقافي المصري والعربي، والذي عرف دوما بكونه "المدقق" صاحب الرؤية في مجالات الإبداع المتعددة".





يذكر أن حسن عطية الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، كان أحد أهم عناوين المشهد المسرحي عبر ما يقارب النصف قرن ، حيث تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1971، حاملا هما مجتمعيا، ومشروعا ثقافيا خاصا يتناقض مع ما بدأ يسود وقتها من ثقافة الاستهلاك ،





التحق أولا بجريدة العمال، ناقدا مسرحيا وسينمائيا، ثم إنتقل إلي جريدة المساء،ضمن جيل من المبدعين والنقاد، وبصحبة الراحل سامي خشبة إنتقل إلي الأهرام عندما أصبح الأخير مسؤولا عن صفحة المسرح بها.





حصل د.عطية علي الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الاتوونوما بأسبانيا عن "المنهجية السسيولوجية في النقد"، وأثري المكتبة العربية بعشرات الكتب في المسرح والنقد والسينما،وترأس جمعية نقاد السينما لفترة ،كما ترأس جمعية نقاد المسرح، وانخرط بفعالية في الفعاليات المسرحية والثقافية ، منظرا ومحكما وناقدا وأستاذا لأجيال من المسرحيين .





ومن بين عشرات المهرجانات والمنتديات والملتقيات المسرحية أحتل " التجريبي " موقعا خاصا لدي الراحل ، حيث أثري مكتبة أصدارات المهرجان، كما كان أحد الوجوه المميزة في فعالياته ، واختير هذا العام ليكون ضمن مجلس إدارة المهرجان ، فرحب بشدة رغم ظروفه الصحية،





ونيابة عن مئات المسرحيين والعرب ، تتقدم أسرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د. علاء عبد العزيز سليمان ، بخالص التعازي لرفيقة درب د.حسن عطية الدكتورة عايدة علام، وتدعو الله للراحل الكبير بالرحمة والمغفرة.



