وزير الخارجية الليبي: الحل النهائي بخروج جميع المرتزقة من البلاد

طالب وزير الخارجية الليبي، عبدالهادي الحويج، بدعم دولي وإقليمي لمبادرة مجلس النواب الليبي.





وقال "الحويج"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية"، إنه "عندما تتكون قناعات مشتركة لدى الجميع سنتوصل إلى حل للأزمة"، لافتا "الحل النهائي بوضع السلاح بيد الدولة وأن يخرج جميع المرتزقة من ليبيا".





وتابع وزير الخارجية، أن الهدف من زيارة المغرب هو حشد الدعم الإقليمي والدولي لمبادة مجلس النواب، مضيفا: "نرى أن مبادرة مجلس النواب هي الحل الأسلم والأنجع للأزمة الليبية".





وشدد على أن الهدف من زيارة المغرب هو حشد الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة مجلس النواب.



