عادل حمودة: ثورة 23 يوليو ساعدت على نماء الطبقة المتوسطة

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن ثورة 23 يوليو قام بها ضباط أقوياء، موضحا: "كانت حركة بدنية وكانت حركة قوة يبحث فيها كل ضابط عن تحقيق حلمهم، ولجوئهم لمحمد نجيب وقتها لأنه كان رمز للثورة والتغيير بعد فوزه على مرشح الملك في نادي الضباط آنذاك".





وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، "أن هذه الثورة ظلت توصف بأنها حركة أو انقلاب حتى ثلاث سنوات من اندلاعها، قبل أن يتم الاقتناع بأنها ثورة كونها ألغت الكثير من الألقاب التي مثلت عصب المجتمع قبل قيامها".



وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن هذه الثورة ساعدت على نماء الطبقة المتوسطة، وأول تفكيرها كان في إقامة جيش قومي قوي".





ومن ناحية أخرى كشف حمودة عن التغير الكبير الذي أصاب مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد، ورضوخه إلى الانجليز بعد دخول زوجته زينب الوكيل إلى العمل الاجتماعي آنذاك وكيف تحول من مواطن يحضن العمال والفلاحين إلى موسوس بالنظافة".



