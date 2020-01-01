الإبراشي: أحد أولياء الأمور بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل أبكاني

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن كتابة أسماء طلاب مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية، بنجع حمادي، على صفحة المدرسة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعد فضيحة لأولياء الأمور واغتيال نفسى ومعنوي للتلاميذ، وتابع: "ده ذبح للأطفال في مدرسة إعدادي ووضعهم على السوشيال ميديا هي قضية لا يمكن الصمت تجاهها أحد أولياء الأمور أبكاني عندما تحدثت معه تليفونيًا".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك غضب عامر من أولياء الأمور بنجع حمادي بمحافظة قنا، بسبب ما أقدم عليه القائمين على المدرسة، واعتبروه فضحيه كبرى لهم، وتشهير بهم، مشددًا على أن حالتهم النفسية متدنية، وتابع: "الناس منهارة وبتموت ببطء".





وأشار "الإبراشي"، إلى أن الغضب العارم والألم الشديد من قبل أولياء الأمور تجاه الواقعة، جعله يفضل عدم إجراء مداخلات هاتفية معهم، حتى لا تتفاقم الأوضاع، متابعا: "أنا سمعت كتير منهم وعارف حجم الغضب والألم".





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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.





وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا إننا هنعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل "كنترولات" الثانوية العامة هذا العام بدقة اكبر بكثير من السنوات الماضية، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة "إن شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم".





وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة.





وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي "أون لاين"، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.





وقال "لا نريد نظام تعليمي قائم على الدرجات، والامتحان سيكون بأسئلة لن يراها أحد قبل ذلك مثل الموجود حاليا في ثقافة الحفظ والتلقين، الدروس الخصوصية لن تكون كما كانت، ومن يختار السناتر مسئول عن قراراه وعن إهدار أمواله، نحن نحارب الدروس كمنظومة وليس أشخاص بعينهم مثل المعلمين لأنها ضد ثقافة التعلم الجديدة".





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مر بظروف استثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا، وأنه بسبب كورونا تم ابتكار أنظمة جديدة للتقييم، وهذا يدل أن الامتحان ليس الوسيلة الوحيدة لتقييم الطلاب.





وأشار أنه كان هناك محاولات مستميته من البعض لإفشال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أن أي تأجيل أخر على امتحانات الثانوية العامة كان سيسبب خللا بالعام الدراسي الجديد وموعد بدئه .



