قبل الاستثمار.. نصيحة مهمة للراغبين في شراء الذهب (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن نسبة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب داخل السوق المصري على مدار الأيام الماضية زادت 20%.





ووجه "بدرة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، رسالة إلى من يرغب في شراء ذهب، قائلا: "لو هتشتري ذهب لازم يكون من صائغ مضمون وعليه ختمه"، منوها بأن من استثمر أمواله في الدولار لم يحقق ربح كبير.





وأضاف أستاذ الاستثمار والتمويل، أن الجنيه المصر حافظ على قوته رغم تداعيات الوضع الاقتصادي، متابعا: "الناس اللي اشترت الذهب كسبت حوالي أكثر من 33% خلال 4 شهور".





ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب محليا بنحو جنيهين في منتصف تعاملات اليوم، ليصل إجمالي الارتفاع اليوم إلى 21 جنيها، ويسجل الجرام عيار 21 نحو 867 جنيها مقابل 865 جنيها بداية التعاملات، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا في أعلى سعر له على الإطلاق، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة.





ووفق واصف، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 743 جنيها مقارنة بـ741 جنيها، كما ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 990 جنيها مقارنة بـ988 جنيها، وصعد الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليصل إلى 6936 جنيها مقابل 6920 جنيها.





وعالميا، ارتفع الذهب لمستويات قياسية اليوم الإثنين مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والصين في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر الملاذ الآمن تحوطا في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة كوفيد-19، وفقا لـ«رويترز».





وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6% إلى 1931.50 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1927.50 دولار.





وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من 6% إلى 24.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.



