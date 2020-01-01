عاجل.. الزمالك يعلن وضع شعار جديد لنادي القرن

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:41 ص
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم عمل شعار جديد للزمالك  يخص قضية نادي القرن التي يسعى فيها بكل قوة لاسترداد حق النادي.

أضاف منصور خلال المؤتمر الذي يعقده حاليا بالنادي بعد التصويت على الجمعية العمومية أن الشعار سيكون مكتوبا عليه: “نادي الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين”.

وشهدت الفترة الماضية خلافات كبيرة بين الزمالك والأهلي بسبب أزمة نادي القرن.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين عن حضور نحو  ٢٩ الفا و٧٤٩ عضوا ممن لهم حق التصويت، قاموا بالتسجيل في العمومية  وتم الاتفاق على الميزانية الخاصة بالنادي.. 

كما أعلنت اللجنة عن وجود نحو  ٧٣٦ صوتا باطلا بينما الأصوات الصحيحة 29 ألفا و13 صوتا .. بينما يبلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو 22 ألفا و52 صوتا هم  الموافقون على الجمعية العمومية والحساب الختامي.. بينما جاء نحو 6961 صوتا رافضين للجمعية العمومية.

وبناء على هذه الأرقام فقد تم تفويض مجلس إدارة  النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في مناقشة كل بنود جدول الأعمال ما عدا الميزانية.

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