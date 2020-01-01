مطران سوهاج يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى للأب تيموثاوس حلمي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:01 ص
القداس الإلهي
القداس الإلهي
حازم رفعت
ترأس صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس الذكري السنوية الأولى للأب المتنيح تيموثاوس حلمي عزيز.

وأقيمت صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء أم النعم الإلهية بالشيخ زين الدين والسوالم بطهطا، بمشاركة الأب ويلسون راعي الكنيسة، والأب أنطونيوس سبع الليل راعي كاتدرائية يسوع الملك بطهطا، والأب إسطفانوس دانيال راعي كنيسة القديس مارمرقس بالجلاوية، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة، وأسرة الأب المتنيح،
مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية.

ونقل نيافة الأنبا يوسف تعازي صاحب النيافة الأنبا باسيليوس مطران الإيبارشية، بسبب سفره خارج الإيبارشية، ثم ألقى الأنبا يوسف كلمة تعزية ورثاء ووفاء عن شخصية الأب المتنيح تيموثاوس حلمي.


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في سياق منفصل، شارك مساء الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في قداس الذكرى السنوية الأولى للمطران المتنيح عادل زكي مطران اللاتين بمصر سابقًا، وذلك بكنيسة البازيليك بمصر الجديدة.

وترأس صلاة القداس الإلهي سيادة الأب إيليا إسكندر المدبر الرسولي للاتين بمصر، وبحضور سيادة المطران أوغسطينوس كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، والأب مراد مجلع الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية في مصر، ونائب عن سفير الفاتيكان، بالإضافة إلى عدد الرهبان والراهبات، وعدد من شعب البازيليك، ومن بعض الكنائس التي خدم فيها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية لضمان سلامة الجميع.

وتم أيضًا توزيع كتيب يحتوي على مجموعة من كلمات الرثاء والعرفان والمحبة للمطران المتنيح، والتي كتبت منذ إعلان وفاته في العام المنقضي، حيث تطوعت لجنة المحبة بالبازيليك بإصدار هذا الكتيب بعد أخذ الموافقة من سيادة الأب إيليا إسكندر.

قرار بفصل الأب مينا توفيق
وفي سياق آخر أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس أساقفة مصر، أن الكنيسة أصدرت قرارا بفصل الأب مينا توفيق وبالميلاد "سامي توفيق" بتاريخ 4 ديسمبر 2018.

وأوضحت الكنيسة في بيان، أن الوضع القانوني للسيد سامي توفيق أمين قلادة، بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، وبناء على رغبة السينودس المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر برئاسة صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق، أصبح غير تابع للكنيسة.

وجاء البيان كالأتي:
أولا: رده إلى الحالة العلمانية.

ثانيا: إعلان عدم انتمائه إلى الكنيسة الكاثوليكية

وبالتالي، ومن تاريخه فان السيد سامى توفيق لا ينتمى إلى الكنيسة الكاثوليكية ولا تعترف الكنيسة الكاثوليكية لا بسيامته اللاحقة كمطران، ولا بما يقوم به من رسامات كهنوتية لأشخاص ينتمون إلى كنائس مختلفة، حتى وان كان ما زال يرتدى زيا يتشابه مع زي الإكليروس الكاثوليكي، او يستعمل طقوسا مشابهة للطقوس الكاثوليكية.

وقبل بداية صلاة القداس الإلهي، تم عرض فيلم وثائقي صغير يتحدث عن حياة وخدمة المطران عادل زكي.

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