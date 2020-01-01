"اتحاد المستثمرين": مصل مصري خلال شهر ونصف لعلاج كورونا (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، إن أهم العقبات التي تواجه صناعة الدواء في التصدير هو سعر بيع بلد المنشأ؛ موضحا أن مصر لديها تاريخ كبير في صناعة الأدوية منذ عام 1939؛ وتوالت شركات كثيرة في الدخول في مجال الأدوية في السوق المصري؛ وبها 155 مصنعا علاوة على 40 مصنعا تحت الإنشاء. 

واستنكر "حافظ" خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى"، أن تصدير الدواء للخارج يحتاج إلى إجراءات تسجيل تقترب من عامين؛ موضحا أنه في الخارج الأمر لا يستغرق سوى 6 شهور فقط.

وأوضح رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، أن مصر تستخدم عقارا في علاج كورونا موجودا لديها منذ 20 عاما، مرددا: "مصر تصنع 500 جرعة لقاح كورونا تحت التجربة وإذا نجحت التجربة سنبدأ في التصنيع بأحد مصانع 6 أكتوبر". 

وأشار إلى أن التجارب الأولى للقاح كورونا المصنوع في مصر نتائجه جيدة وسوف نطرحه خلال شهر ونصف أن نجح بشكل كامل.

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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