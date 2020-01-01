"اتحاد المستثمرين": مصل مصري خلال شهر ونصف لعلاج كورونا (فيديو)

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، إن أهم العقبات التي تواجه صناعة الدواء في التصدير هو سعر بيع بلد المنشأ؛ موضحا أن مصر لديها تاريخ كبير في صناعة الأدوية منذ عام 1939؛ وتوالت شركات كثيرة في الدخول في مجال الأدوية في السوق المصري؛ وبها 155 مصنعا علاوة على 40 مصنعا تحت الإنشاء.





واستنكر " حافظ" خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى"، أن تصدير الدواء للخارج يحتاج إلى إجراءات تسجيل تقترب من عامين؛ موضحا أنه في الخارج الأمر لا يستغرق سوى 6 شهور فقط.





وأوضح رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين ، أن مصر تستخدم عقارا في علاج كورونا موجودا لديها منذ 20 عاما، مرددا: "مصر تصنع 500 جرعة لقاح كورونا تحت التجربة وإذا نجحت التجربة سنبدأ في التصنيع بأحد مصانع 6 أكتوبر".





وأشار إلى أن التجارب الأولى للقاح كورونا المصنوع في مصر نتائجه جيدة وسوف نطرحه خلال شهر ونصف أن نجح بشكل كامل.



