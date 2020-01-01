فايلر يكشف العيب الوحيد في الدوري المصري

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشكلة التي يعاني منها الدوري المصري.





فايلر قال في تصريحات تلفزيونية عبر قضائية قناة الأهلي بأن مشكلة الدوري المصري الوحيدة هي التحرك بدون كرة عكس ما يحدث في أوروبا.





وأضاف بأن الدوري الألماني بالتحديد ترى اللاعبون يركضون كالمجانين دون كرة، أما في مصر اللاعبون يتحركون كثيرًا بدون كرك.





وزاد بأنه تحدث مع اللاعبين وطلب منهم ضرورة التفكير بطريقة مختلفة ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تدريبات وعمل كثير.





وأتم حديثه بأن فريق الأهلي يمتلك لاعبين مميزين وسيساعدوه في عمله كثيرًا.











