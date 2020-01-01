فايلر يضع شروطه لمشاركة صالح جمعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:50 م
فايلر وصالح جمعة
فايلر وصالح جمعة
علي نبوي
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يتعامل مع اللاعبين بروح الأسرة الواحدة لتحقيق مصلحة الفريق.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أنه من الصعب إرضاء جميع اللاعبين ولكن في النهاية قراره هو الذي يتم تنفيذه. 

وقال إن صالح جمعة لاعب الفريق مهاري جدا ولكن لا بد أن يكون مفيدا لزملائه في الملعب وأن يتحرك في الملعب بشكل إيجابي. 

وشدد على أنه مطالب بتطوير المستوى البدني والاجتهاد لكي يكون له دور مع الفريق بالفترة القادمة.

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