فايلر يضع شروطه لمشاركة صالح جمعة
الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:50 م
علي نبوي
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يتعامل مع اللاعبين بروح الأسرة الواحدة لتحقيق مصلحة الفريق.
وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أنه من الصعب إرضاء جميع اللاعبين ولكن في النهاية قراره هو الذي يتم تنفيذه.
وقال إن صالح جمعة لاعب الفريق مهاري جدا ولكن لا بد أن يكون مفيدا لزملائه في الملعب وأن يتحرك في الملعب بشكل إيجابي.
وشدد على أنه مطالب بتطوير المستوى البدني والاجتهاد لكي يكون له دور مع الفريق بالفترة القادمة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا