فايلر يتحدث عن مشكلته مع صالح جمعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:50 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد الصو - علي نبوي

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمته مع صالح جمعة لاعب الفريق، خلال الفترة الماضية.

وأكد فايلر خلال ظهوره على قناة الأهلي، أنه لا توجد مشكله بينه وبين أي لاعب داخل الفريق، وهو حريص على منح الفرصة للجميع.

وأضاف: "أنا لا أرغب في التحدث عن لاعبين بشكل شخصي، ولكن  لو حللت إمكانيات اللاعيبة مش هتكلم فنيا بس، لا بد من التطرق لأمور أخرى".

وتابع: "صالح لاعب فنيًا كويس لكن بدنيًا مش جيد ولازم يتعلم يجري أكتر ويعمل واجبات دفاعية أكتر ولازم يظهر  أنه مختلف عن زملائه ويقدر يفيد الفريق".

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