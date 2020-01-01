فايلر يوجه رسالة هامة إلى لاعبي الأهلي
الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:42 م
علي نبوي - محمد الصو
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن التدريبات أهم من المباريات الودية بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أن برنامج الإعداد يسير بشكل أكثر من رائع وأن الأهلي سيكون جاهزا لعودة الدوري.
وقال إن أهم شئ بالنسبة له هو التعامل مع الفريق ككل وأن يتعامل مع الفريق بشكل جماعي لا فردي.
وشدد على أنه دائما ما يحرص على تجهيز جميع اللاعبين ففي حالة الإصابات تجد البديل الجاهز وأن الفريق هو النجم الحقيقي.
وأشار إلى أنه لا يوجد لديه لاعب أساسي وآخر احتياطي وأنه يعتمد على سياسة التدوير للتعامل مع ضغط المباريات.
وقال إنه يتقبل غضب اللاعب الذي با يشارك ولكنه أوصل رسالة للجميع بأن مصلحة الفريق هي الأهم
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