أزهري: ذبح الأضحية قبل صلاة العيد يحولها إلى صدقة (فيديو)

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أعلن بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 هو المتم لشهر ذو القعدة 1441 هجريًا وبذلك يكوم الجمعة 31 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى.



نبذة مصغرة عن عيد الأضحي



يعتبر عيد الأضحي المبارك، ذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.



ففي أول قطرة دماء من الذبيحة يغفر الله ذنوب المضحي وذنوب أولاده، ومن أطعم فيه مؤمنا وتصدق بصدقة بعثه الله يوم القيامة آمنا ويكون ميزانه أثقل من جبل أحد.



قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأضحية شعيرة من شعائر الله، وهي من العبادات التي أكّد عليها الله تعالى في القرآن الكريم، وأكّد عليها النبي -عليه السلام- في سنته، ويكون وقتها من بعد صلاة العيد في أول يومٍ من أيام عيد النحر إلى غروب شمس آخر يومٍ من أيام التشريق، ولا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد وإلا تحولت لصدقة.وأضاف "علوان"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، أن الأضحية سنة مؤكدة ويتضح هنا الفرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة، حيث تعتبر السنة المؤكدة التي داوم الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها ولم يتركها، بينما السنة غير المؤكدة هي ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحيانًا وتركه أحيانًا أُخرى، ويُثابُ فاعلها ولا يُعاقبُ تاركها.تبدأ اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٠‬‎ بشكل رسمي من وقفة عرفات يوم الخميس المقبل 9 ذي الحجة 1441 هجريًا ميلاديًا، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 ذي الحجة 1441 الموافق 3172020، وتعتبر هذه هي الإجازة الرسمية في مصر ومعظم الدول العربية، ويستمر عيد الأضحى حتى الثلاثاء، في جميع القطاعات العامة والخاصة.وأكدت دار الافتاء المصرية مؤخرًا أن وقفة عرفات ستبدأ من يوم الخميس 9 ذي الحجة، على أن تكون أول أيام العيد الأضحى المبارك 2020 يوم الجمعة 10 ذي الحجة.