عرض رسمي من الزمالك لحسم صفقة الموسم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يتقدم بعرض رسمي لضم دونجا

تقدم مسؤولوا نادي الزمالك بعرض رسمي لشراء نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز من ناديه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر قناة الزمالك الرسمية عن تقدمه بعرض رسمي لسالم الشمسي مالك بيراميدز يطلب خلاله التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأخير في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وأوضح مرتضى منصور: "هناك مفاوضات جارية بين الناديين، لإنهاء الصفقة خلال الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل اقترح مسؤولي الزمالك خصم 8 ملايين جنيه والتي قررت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري إلزام أحمد الشناوي حارس الفريق دفعها للقلعة البيضاء، من قيمة صفقة انتقال دونجا إلى القلعة البيضاء.

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