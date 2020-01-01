الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

أخبار تهمك

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحدد شرطًا وحيدًا للعفو عن "أزارو"

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

زيدان يتمسك بتواجد هذا اللاعب أمام مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر علي بديل عمر خربين

منذ أقل من نصف ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن عمارة الشربتلى المائلة بالزمالك (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن مدة غياب مبابي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:17 م

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

10:11 م

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

09:31 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»