الزمالك يستقر علي بديل عمر خربين

تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم بعرض رسمى لإدارة المصرى البورسعيدى لبحث إمكانية الحصول على خدمات الفلسطينى محمود وادى فى انتقالات الصيف.









وأبدى الزمالك مرونة شديدة في إبرام صفقات تبادلية مع المصرى وعرض مقابل مادى من أجل إغراء المصرى لبيع اللاعب حال حل أزمة القيد.





ويفضل جهاز الكرة فى الزمالك التعاقد مع محمود وادى فى المرتبة الثانية، كحل بديل لاحتمال فشل المفاوضات مع السورى عمر خربين مهاجم الهلال السعودى بعد أن تم عرض اللاعب من جانب أحد وكلاء اللاعبين فى الأيام الماضية ونال إعجاب الجهاز الفنى وجهاز الكرة.



