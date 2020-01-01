الزمالك يستقر علي بديل عمر خربين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم بعرض رسمى لإدارة المصرى البورسعيدى لبحث إمكانية الحصول على خدمات الفلسطينى محمود وادى فى انتقالات الصيف.


وأبدى  الزمالك مرونة شديدة في  إبرام صفقات تبادلية مع المصرى وعرض مقابل مادى من أجل إغراء المصرى لبيع اللاعب حال حل أزمة القيد.

ويفضل جهاز الكرة فى الزمالك التعاقد مع محمود وادى فى المرتبة الثانية، كحل بديل لاحتمال فشل المفاوضات مع السورى عمر خربين مهاجم الهلال السعودى بعد أن تم عرض اللاعب من جانب أحد وكلاء اللاعبين فى الأيام الماضية ونال إعجاب الجهاز الفنى وجهاز الكرة.

وفضل كارتيرون هذا الثنائى فى ظل إجادتهما للتعامل مع ضربات الرأس وإجادة الالتحامات الهوائية وهو ما يخدم طريقة لعبه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خربين انتقالات الزمالك

أخبار تهمك

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

أزمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن عمارة الشربتلى المائلة بالزمالك (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستقر علي بديل عمر خربين

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدة غياب مبابي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

زيدان يتمسك بتواجد هذا اللاعب أمام مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

فايلر يحدد شرطًا وحيدًا للعفو عن "أزارو"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

صفقة تبادلية تاريخية بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الشتوي

كارتيرون يجهز سلاح الزمالك الفتاك لموقعة القمة

دوليا ومحليا.. أرقام محمود وادي المرشح للانتقال للزمالك في الميركاتو الصيفي

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: اجتماع مجلس إدارة مع كارتيرون.. الجماهير تهاجم فتحي بسبب كهربا.. تجديد عقد نجم الفريق

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:17 م

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

10:11 م

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

09:31 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»