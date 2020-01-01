فايلر يحدد شرطًا وحيدًا للعفو عن "أزارو"





حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرطًا واحدًا من أجل الإبقاء على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر ضمن صفوف القلعة الحمراء.





وتحاول لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح، بإقناع فايلر بعودة أزارو مرة أخرى ومنحه فرصة جديدة مع الفريق في الموسم القادم لإثبات نفسه.





ووضع فايلر شرط وحيد لعودة فايلر إلى القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري وهو فشل النادي في التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الصيف.





ويحاول الأهلي منذ فترة ضم موليكا في الصيف ولكنه حتى الآن لم يتمكن من حسم الصفقة بسبب المقابل المادي واللاعب يقترب من الانتقال إلى نادي ليل الفرنسي.



