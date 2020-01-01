وزير النقل يوجه رسالة عاجلة لسكان عمارة الزمالك المائلة (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن الوزارة لن تترك أهالي الزمالك أو قاطني عمارة الشربتلي قبل أن يطمئنوا.





وأضاف وزير النقل، في تقرير مصور مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن فكرة هدم عقار في حالة قلق المواطنين ومنحهم شقق في الزمالك أو شراء الأرض بقيمتها تم طرحها من ضمن الحلول لطمأنة المواطنين، مشيرا إلى وجود عقارات بها أدوار مخالفة.





وتابع أن العمارات المجاورة لم تتأثر وهو ما يؤكد أن ماكينة الحفر قامت بعملها دون أزمة فلا خوف على العمارة أو أي عمارة أخرى.







