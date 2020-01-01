الري: ليس هناك تقارب في وجهات النظر مع الجانب الأثيوبي حتى هذه اللحظة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الجولة الحالية لمفاوضات سد النهضة هي استكمالا للمفاوضات السابقة، حيث تهدف هذه الجلسات إلى الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه عقد اجتماع اليوم، وتقرر استكمال المفاوضات مرة أخرى في الثالث من أغسطس المقبل، منوها بأنه حتى هذه اللحظة ليس هناك تقارب واضح في وجهات النظر.

كشفت وزارة الري تفاصيل استكمال مفاوضات اليوم الإثنين، للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وذلك بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتى عقدت يوم 21 يوليو 2020.
وقد عُقدت اليوم أولى اجتماعات الجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى.

وأوضحت الوزارة، أن الاجتماعات بدأت بكلمة ترحيب من وزيرة التعاون الدولى والشئون الخارجية لجنوب إفريقيا، والتى أكدت على ضرورة الوصول إلى إتفاق ملء وتشغيل يقود في مرحلة لاحقة إلى اتفاق شامل بشأن التنمية بالنيل الأزرق.

وأشارت الرى إلى أن دولتا المصب أعربتا عن شواغلهما إزاء الملء الإحادى، الذى قامت به إثيوبيا، الأمر الذى ألقى بظلاله على الاجتماع وآثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالى للمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل وهو ما سبق وحذرت منه الدول، وقد اشارت السودان الى بعض العواقب الناجمة عن هذا التصرف الأحادي.


وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء المشاورات الداخلية في ظل التطورات الأخيرة، في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية واتفق الوزراء على معاودة عقد الاجتماع يوم الإثنين المُقبل 3 أغسطس 2020.

منسوب المياه في بحيرة السد العالي

وفي سياق اخر طمأن المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، المصريين على منسوب المياه في بحيرة السد العالي، مشيرا إلى أن المعدل جيد ويكفي احتياجاتنا الفترة المقبلة.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن منسوب المياه في بحيرة السد العالي مطمئن، منوها بأنه متوقع أن يكون إيراد مياه النيل فوق المتوسط، وهو شيىء مبشر، لافتا إلى أن الفيضان هذا العام قد يكون فوق معدله الطبيعي.

وأضاف أن تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، موضحا أن الفترة الحالية يطلق عليها فترة الفيضان، ويتم متابعة معدلات المياه، وعلى أساسه يتم توفيق الأوضاع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مياة نهر النيل ملء سد النهضة الإثيوبي القمة الافريقية المصغرة

أخبار تهمك

قناة الأهلى تزف بشرى سارة للجماهير الجمراء

منذ أقل من ساعة

الكشف عن مدة غياب مبابي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن الخريطة الكاملة لبرامج قناة النادي الأهلي

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

زيدان يتمسك بتواجد هذا اللاعب أمام مانشستر سيتي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ 18 دقيقة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ نصف ساعة

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

أبرزها التعاقد مع طارق محروس.. تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ 42 دقيقة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

صور جديدة تثير الجدل.. هل بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة؟

4 تصريحات مستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة (تسلسل زمني)

من تحدي القانون لـ"النيل لنا".. رحلة استفزاز أثيوبيا لمصر والسودان

الري تطمئن المصريين بشأن إيراد النيل (فيديو)

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

لن يؤثر على حصة مصر.. 4 تصريحات مطمئنة بشأن ملء سد النهضة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:17 م

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

02:32 م

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

07:27 م

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»