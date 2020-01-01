الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة شديدة الحرارة في العيد (فيديو)

طقس الثلاثاء نهارًا



طقس الثلاثاء ليلًا



الظواهر الطبيعية



- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



الوصف الفني لخرائط الطقس



- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمي 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 45 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 37 درجة والصغرى 22 درجة.



ونفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد حول وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة خلال أيام عيد الأضحى كما يتردد على مواقع التوصل الاجتماعي، معقبة: "ده تهويل، وليس حقيقيا".



وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من الغد وحتى ثاني أيام العيد، ولكنه ارتفاع طفيف، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 38 درجة.



وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب البلاد هو من سيتأثر بارتفاع درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة عليه إلى 46 درجة، منوهة بأن جنوب الصعيد معتاد على مثل هذه الارتفاعات، منوهة بأنه اعتبارا من اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، نافية أن تصل الأمطار إلى سيول، مرضحة أنها مجرد أمطار خفيفة وقد تكون رعدية.



قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف الأيام المقبلة وخلال عيد الأضحى ولكن الأجواء ستكون مستقرة.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، ما تردد من شائعات حول وجود موجة شديدة الحرارة غير صحيح بالمرة فالارتفاع سيحدث ولكن سيكون طفيف للغاية بمعدلات لن تتجاوز 38 درجة على القاهرة والوجه البحري.وتابع أن درجات الحرارة في الجنوب من الممكن أن تتعدى ال40 مع وجود فرص للأمطار الخفيفة وهو ما يتماشى مع المعدلات مع انخفاض معدلات الرطوبة.وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.- طقس لطيف على السواحل الشمالية.- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.