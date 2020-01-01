"حكايات من بلد البشوات".. تفاصيل زيارة رئيس البرلمان الفرنسي لتونا الجبل بالمنيا (صور)



تمتع هيرو (Ed..Herriot) رئيس البرلمان الفرنسى بعلاقة جيدة مع المصريين ليقرر زيارة مصر من أجل افتتاح مدرسة الليسيه الفرنسية فى مصر الجديده ولكن فى تلك الزيارة يرغب فى زيارة منطقة آثار تونة الجبل من أجل التمتع بتاريخها العظيم.



وقال دكتور سامى جبره حين ذلك اننا مازلنا نتذكر تلك الزيارة نظرا للنشاط العجيب الذى ساد منطقة العمل فى ذلك المساء حيث كنا نستعد لاستقبال الرجل وكم كنا متشوقين لزيارته ورؤيته وصل رئيس البرلمان الفرنسى الذى كان برفقة كل من زوجته ووزير فرنسا المفوض في مصر والدكتور ديروتون مدير مصلحة الاثار ورجال المعهد الفرنسي ومدير المعهد الفرنسي ومدير التعليم الثانوى بفرنسا والعميد طه حسين ورجال الصحافة فضلا عن مجموعة من الضيوف العظماء.



وأضاف سامي جبرة ان زيارة الوفد كانت الى منطقة تونا الجبل أثناء طريق الوفد الى الاقصر مشيرا أنه قد أظهر اهتمامه بنتائج اعمالنا ورضاه وكتب ذلك فى كتاب اسماه "المحراب" وكتب فصلا خاصا عن تونا الجبل

وتابع أن وصل الوفد كان وقد وصل منطقتنا بعد أرخى الليل ستاره فلم يكاد يمضى منتصف الليل حتى شقت الصحراء الى موقعنا سيارات مزقت استار الظلام وايقظت محركاتها رمال الصحراء من سباتها وحملته السياره الى باب الاستراحه مؤكدا ان فور وصولهم نزل رئيس البرلمان الفرنسى وزجتة وديروتون حيث قدم التحية لرجال الشرطة والأمن وكم كانت الطريق طويلة وشاقة.



واستكمل سامى جبره ان بعد وجبة العشاء ظل الرجل بيننا اربعه وعشرين ساعه سعدنا بها واسعدنا حديثه الجذاب واعجبنا بثقافته وتحدثنا في مواضيع شتى متفرقة واستمع الى شرح عن ما توصلنا إليه من اكتشافات واخذ يترجم تلك الابيات او الرثاء الذي تركه والد ايزادورا.



تزخر منطقة تونا الجبل غرب مدينة ملوى بمحافظة المنيا بالكثير من المعالم الأثرية التي تنتمي إلى كثير من العصور مما جعلها محط أنظار العالم، حيث تشتهر المنطقة بالعديد من الزيارات التاريخية منها زيارة الملك فاروق ولكن كان على رأس القائمة التي زات منطقة تونا هو زيارة رئيس مجلس النواب الفرنسى هيرو (Ed..Herriot).