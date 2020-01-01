أستاذ علوم سياسية: التحرك السعودي تجاه مصر له دلالة في التوقيت

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:15 م
الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إعادة بناء التحالف العربي يقوم على مصر والسعودية والإمارات ويمتد لدول عربية أخرى.

وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن التحرك السعودي تجاه مصر هو تحرك مسئول، وجاء في توقيت له دلالته، لافتا إلى أن رسائل وزير الخارجية السعودي من القاهرة مهمة، حيث أنها تنقل رسائل إلى الأطراف العابثة بأمن الإقليم.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هناك دول في الإقليم عليها أن تراجع حساباتها بعد الرسائل التي خرجت من مصر على لسان وزير الخارجية السعودي.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر عقدت مشاورات كثيفة خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول العربية، والشركاء على الساحة الدولية بشأن الأزمة الليبية.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الموقف المصري موقف ساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف اطلاق النار، وهو أمر تحقق بحكم الموقف الواضح والجلي الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 20 يونيو، والذي يهدف إلى استقرار الوضع في الساحة الليبية من الناحية العسكرية.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك مجال لانخراط جميع قطاعات الشعب الليبي في العملية السياسية، ويكون هناك وقف رسمي لاطلاق النار، منوها بأن المجتمع الدولي وضع كثير من الأسس التي يتم عليها الحل السلمي، معقبا: "ولكن لا نرى آليات لتنفيذها، أو إرادة سياسية لوضعها موضع التنفيذ.. ولكن نرى توسع لرقعة الإرهاب والمقاتلين الأجانب، وهذا هو التحدي الثاني الذي يواجه مصر والمملكة، وهو التحدي للتيارات المتطرفة والعناصر الإرهابية واستهدافهم للأمن القومي العربي".

وأضاف أن مصر تسعى في كل القضايا سواء سوريا أو ليبيا للحلول السياسية، ولكن لن تقبل بأي نوع من التعدي أو اختراق للحدود التي تم تحديدها.

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