اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٠‬‎ للقطاعي العام والخاص

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٠‬‎ للقطاعي العام والخاص

احتلت اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٠‬‎، الأكثر بحثًا على محركات الإنترنت اليوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2020 في مصر، حيث يريد العاملينفي مصر معرفة موعد اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٠‬‎، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٠‬‎ للقطاعي العام والخاص.

موعد اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٠‬‎ للقطاعي العام والخاص

تبدأ اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٠‬‎ بشكل رسمي من وقفة عرفات يوم الخميس المقبل 9 ذي الحجة 1441 هجريًا الموافق 30/7/2020 ميلاديًا، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 ذي الحجة 1441 الموافق 31/7/2020، وتعتبر هذه هي الإجازة الرسمية في مصر ومعظم الدول العربية، ويستمر عيد الأضحى حتى الثلاثاء، في جميع القطاعات العامة والخاصة.

"الإفتاء" و"البحوث الفلكية" يعلنان عن موعد عيد الاضحى ٢٠٢٠‬‎

أكدت دار الافتاء المصرية مؤخرًا أن وقفة عرفات ستبدأ من يوم الخميس 9 ذي الحجة، على أن تكون أول أيام العيد الأضحى المبارك 2020 يوم الجمعة 10 ذي الحجة.

أعلن بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 هو المتم لشهر ذو القعدة 1441 هجريًا وبذلك يكوم الجمعة 31 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى.

نبذة مصغرة عن عيد الأضحي

يعتبر عيد الأضحي المبارك، ذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

ففي أول قطرة دماء من الذبيحة يغفر الله ذنوب المضحي وذنوب أولاده، ومن أطعم فيه مؤمنا وتصدق بصدقة بعثه الله يوم القيامة آمنا ويكون ميزانه أثقل من جبل أحد.

اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٠‬‎ للقطاعي العام والخاص

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