مستشار الرئيس: إنتاج لقاح كورونا في هذا التوقيت

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:22 م
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر لم يحدث بها أي مشكلة في أجهزة التنفس الصناعي خلال تفشي فيروس كورونا، والأسرة متوفرة، والكثير من أماكن علاج كورونا تحولت إلى الحالة العادية خلال الفترة الاخيرة.

وشدد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه لا يوجد أي دواء حتى الآن لفيروس كورونا، أما لقاح جامعة أكسفورد فقد حقق نجاحًا كبيرًا، ومن المتوقع أن ينتج في شهر سبتمبر أو أكتوبر.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى وجود لقاح لفيروس كورونا خلال شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن مصر في اتصالات مستمرة مع كافة دول العالم لإتاحة أي لقاح لهذا الفيروس، والحصول على نصيب لمصر من هذه اللقاحات. 

ولفت إلى أن الجسم في حاجة لكميات محددة من المعادين والاملاح والفيتامينات، والاستخدام بدون ضوابط أو حاجة طبية فهذا قد يؤدي إلى مشاكل طبية. 

اقرأ أيضا.. أخر تطورات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر لقاح كورونا جامعة أكسفورد التنفس الصناعي

أخبار تهمك

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يتلقى بشرى سارة بشأن مصيره مع الأحمر

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يومين

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى

منذ ساعة و 12 دقيقة

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

منذ أقل من ساعة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار السيسي يحسم الجدل بشأن موعد ظهور علاج كورونا

مستشار الرئيس:25% فقط من المصابين بكورونا يشعرون بالأعراض (فيديو)

3 أدلة تكشف: لقاح كورونا يخرج إلى النور قريبا

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

"محقون في شمبانزي".. تفاصيل أول لقاح منتظر لعلاج كورونا (فيديو)

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد إنتاج مصل ضد فيروس كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:27 م

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

02:32 م

بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى

07:04 م

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»