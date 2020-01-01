برلمانية: التأمينات الاجتماعية وعدت بدراسة مشكلة المعاش المبكر والعلاوات الخمس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:16 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
دينا إبراهيم
علقت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، علي تولي اللواء جمال عوض، رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قائلة "إنها متفائلة برئاسته"، مشيرة إلي أنه لديه خطة طموحة للنهوض بنظم المعلومات حيث سيتم تحويل نظام العمل الحالي إلى نظام قواعد البيانات العلاقية.

وأضافت "عطوة" في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك سيسهم في التحول الرقمي للهيئة وتحقيق الترابط والتكامل مع قواعد البيانات الموجودة في الدولة بما يحقق سرعة صرف المستحقات التأمينية والمعاش فور توافر شروط استحقاقه، مشيرة إلي أنه لديه خطة عمل ضخمة معتمدة على عدة محاور لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر.

وأوضحت أن الخطوة الأولى فيها هي دمج صندوقي التأمينات وهما صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص تحت مظلة الهيئة.

وأكملت وكيلة قوي عاملة النواب، أنها عرضت حالات بعينها بشأن موقف العاملين وقضية المعاش المبكر وعدم صرف المستحقات رغم التسوية في 2019، ووعد سيادته بالدراسة، بالإضافة إلي عرض مشكلات المُضارين من عدم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص رغم سدادهم بالاشتراكات المعلومة، ووعد بإنهاء هذه المشكلات.

وكان قد التقي، صباح اليوم، وفد من لجنة القوى العاملة بحضور الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، للتباحث حول أزمة المعاش المبكر، وصرف العلاوات الخمس.

وأعد فؤاد، مذكرة للعرض تتناول ملخص لأزمة المعاش المبكر التى باتت تؤرق الآلاف من العاملين في الآونة الأخيرة عقب صدور القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وقال فؤاد، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ۱٤٨ لسنة ۲۰۱۹ صدر بهدف تطوير منظومة التأمینات والمعاشات وتوحيد القوانين المنظمة، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وما تتكبده الهيئة من خسائر سنوية وتراكم المديونيات بشأن الأنظمة السارية في وقت سابق إصدار القانون الجدید.

وأشار فؤاد، في نص المذكرة أنه مع صدور القانون وبدأ تطبيقه بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية والذي يتلخص في أن يبلغ العامل ۲۰ عام في التأمينات. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر المعاش المبكر العلاوات الخمس التأمينات الاجتماعية

أخبار تهمك

أودينيزي يفسد مخطط الأهلي في الحفاظ على نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

منذ أقل من ساعة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ أقل من ساعة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ ساعة و 19 دقيقة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

دجلة يكشف عن مصير مفوضات الزمالك مع عبدالعاطي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ حوالي 6 ساعات

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

برلمانية: قانون التأمينات وضع خطة لمعالجة العجز المالي بنظام المعاشات

أبرزها "بدل البطالة".. تعرف على مزايا قانون التأمينات والمعاشات الجديد

في عهد السيسي| قانون التأمينات والمعاشات يرى النور وينحاز للشعب (تفاصيل)

مبدئيا.. "قوى النواب" توافق على مشروع قانون "العلاوات الخمس"

قبل صرفها في يوليو.. التفاصيل الكاملة للمستحقين للعلاوات الخمسة

خبير: شراء المدد في التأمينات ما زال متاحًا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

05:29 م

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

05:50 م

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»