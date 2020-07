Spotify تطلق مبادرة لاستكشاف جمال مصر في عيد الأضحى

تشتهر مصر بتراثها الثقافي الغني ومواقعها الخلابة، وتُعدّ وجهة صيفية رائعة للسياح والسكان المحليين على حد سواء، وسيشهد هذا العام، على الرغم من الوضع الراهن، انتعاش كبير بالسياحة المحلية.







وخلال تجول أهل مصر في البلاد واستكشاف مواقعها الجميلة، يوفر Spotify لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء مصر تشكيلة رائعة من الأغاني ستكون بمثابة الرفيق المثالي خلال الرحلات والجولات لتجعل تلك



التجارب محفورة في الذاكرة خلال عيد الأضحى.وانتهى زمن جدالنا مع أصدقائنا بشأن من سيختار الأغاني خلال مشوارٍ معيّن في السيارة أو التنافس مع أشقائنا حول من لديه أفضل ذوق في الموسيقى.سواء كنتم متجهين إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلة عيد لا تُنسى أو إن كنتم تقودون سيارتكم فيرحلة طويلة إلى دهب، ستجدون على Spotify الأغاني التي تتناسب مع مختلف الأذواق، حيث يضم مجموعة أغاني تحوي أكثر من 5 ملايين أغنية عربية وأكثر من 4 مليار قائمة أغاني ستلائم كل محطة من رحلتكم.وبغض النظر عن اليوم الذي سيحل فيه العيد والوجهة التي تخططون للذهاب إليها، لا بد أن تبدؤوامشواركم هذا الصيف مع أغنية "يوم تلات" للمغني عمرو دياب والدي جي R3hab. ولمَ لا تستمعون بينما تتناولون الوجبات الخفيفة على الطريق إلى بعض الموسيقى الهادئة مثل أغنية "نسيني الدنيا"للمغني راغب علامة.وإذا كنتم متجهين إلى ساحل مصر الشمالي فستودون غالبًا الدخول في أجواء الشاطئ عبر مزيج منالأغاني الصيفية المعروفة التي ستبث الحماس فيكم. والخيارات الأنسب في هذه الحالة هي أغنية Summer Feelings لـ Lennon Stella و Charlie Puth وأغنية "إلعب يلا" لأوكا وأورتيجا و" Let’s Get Loud " للمغنية العالمية جينيفر لوبيز.وإن كنتم ستقودون سيارتكم في رحلة طويلة إلى صحراء سيناء منطقة دهب، ستحتاجون إلى بعض الأغاني القديمة لتسترجعوا ذكريات الماضي الجميلة. وهنا، ستحتاجون لأغنية "اه ونص" للفنانة نانسي عجرم وأغنية "وأنا وأنا" للفنان هشام عباس و" Beautiful Day " لفرقة U2.استمتعوا خلال تعرضكم لأشعة الشمس على الشاطئ الكريستالي في الجونة بأغنية "3 دقات" للمغني أبو وأغنية “ The Sea ” لـ Morcheeba's واحصلوا على جرعة من الحماس للتهيؤ للحياة الليلية النابضة في الجونة مع الأغنية الحماسية “ C’est La Vie ” للشب خالد.وبما أن موسم الصيف مليئ بالرحلات، كشف Spotify أبرز الأغاني استماعًا في مصر أثناء رحلات السيارة الطويلة ين 01 من شهر يوليو 2020 حتى 20 يوليو 2020 وهي:WildWorldلـ Yusuf and Cat StevensAlien لـ Dennis LloydEasy لـ CommodoresListento the Musicلـ The Doobie BrothersDon’tGo Breaking My Heartلـ Elton John، Kiki Dee