صحيفة خليجية تشيد بدور الإمارات في إدارتها المميزة في أزمة كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر

أكدت صحيفة إماراتية،  أن الإحصائيات اليومية حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الدولة، تعكس مستوى التقدم المحرز في مكافحة الجائحة، خاصة في ظل تراجع أعداد الإصابات حسب المؤشر البياني للأسابيع الماضية، والذي تعزز بارتفاع نسبة المتعافين بصورة كبيرة، إضافة إلى عدم تسجيل وفيات بين المصابين لعدد من الأيام في الأسبوع الماضي.

 

وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن الإجراءات المتخذة من الجهات الرسمية، المتمثلة بتوسيع قاعدة الفحوص واتباع تقنيات جديدة في سبيل استخراج نتائج الفحص بشكل سريع، ومجانية الفحوص في مختلف إمارات الدولة، وشمول مختلف شرائح المجتمع بها، شكلت أسبابا رئيسة في تحقيق النتائج المرجوة للوصول تدريجيا للمرحلة الأكثر أمانا في السيطرة على الوباء.

 

وتابعت كما كان للتعاون المجتمعي، مع التدابير الاحترازية، أثر مهم في تخفيف حدة الانتشار، إلى جانب مشاركة مختلف مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص في التوعية من الفيروس ومأسسة شروط الوقاية للعاملين فيها، لتصب جميع الجهود في هدف واحد هو الحفاظ على صحة الأفراد التي تشكل أولوية في توجيهات القيادة الرشيدة.

 

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أنه في ظل هذه الأيام المباركة، فإننا مطالبون أكثر بالحفاظ على اشتراطات الوقاية خاصة في عيد الأضحى، الذي يعتبر مناسبة لالتقاء الأقارب والأهل، بتجنب التجمعات الكبيرة وعدم المصافحة واتباع إرشادات التباعد في الأماكن العامة، والمحافظة على كبار السن، لضمان استقرار الوضع الوبائي حتى الوصول إلى اللقاح المرتقب.

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