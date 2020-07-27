أيتن عامر تشعل التواصل الاجتماعي ببيجامه فضي (صورة)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

تحرص الفنانة آيتن عامر على التواصل الدائم مع محبيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت آيتن عامر صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية بيجامة فضي اللون، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، وعلقت على الصورة قائله: "Summer colors".


والجدير بالذكر أن آيتن عامر خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "فرصة ثانية"، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، دياب، محمد جمعة، نهال عنبر، محمد أبو داوود.



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Summer colors 🥰

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