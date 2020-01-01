مدرب كريستال بالاس يفتح باب الرحيل أمام زاها

أكد روي هودجسون، المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي، أن نجم الفريق ولفريد زاها، قد يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان زاها / 27 عاما/ ،الذي سجل أربعة اهداف فقط طوال الموسم، وهو اسوأ رقم تهديفي له منذ موسم 2015/ 2016، ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي الصيف الماضي.





وقال هودجسون، أمس الأحد: "من الواضح أنه متأثر بذلك لأن أداءه خلال الاسابيع القليلة الماضية كان سيئا للغاية مقارنة بما يمكنه فعله".





وأضاف: "إنها معضلة بالنسبة للنادي وبالنسبة له إذا أراد أن يغادر، في حال شعر بأنه لا يريد أن يكون معنا، سيكون ذلك محزنا".





وكان زاها غادر كريستال بالاس للانضمام إلى مانشستر يونايتد في عام 2013، لكنه عاد في العام التالي ليلعب دورا أساسيا في الإبقاء على الفريق ضمن أندية الدوري الممتاز.





وقال هودجسون إنه يأمل في إن تكون هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين اللاعب والنادي.





وأضاف أن النادي مازال متمسكا للغاية بلاعبه، لكنه لا يمكنه فرض ذلك الشعور عليه، مشيرا إلى أن ذلك موقف لا يستطيع حله سوى النادي و اللاعب.



