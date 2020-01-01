"اقتصاد وعلوم سياسية" تحتفل بـ 60 عاما على تأسيسها.. عميد الكلية: حريصون على تطوير برامجها باستمرار

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:33 م
الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد


أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الكلية تحتفل خلال العام الجارى 2020 بمرور ستين عامًا على تأسيس واحدة من أعرق كليات العلوم الاجتماعية التي استطاعت متفردة أن تُخرج للمجتمع والدولة أجيال من الخبراء المؤثرين الذين تقلدوا العديد من المناصب الدبلوماسية والوزارية على مدى تاريخها، لافتا إلى أن الكلية حريصة  منذ تأسيسها على تطوير برامجها وتوسيع أقسامها.

وقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - في تصريح له - إن الكلية تعد الوحيدة الحاصلة على العضوية الشرفية في المؤسسة الأوروبية للتطوير الإداري منذ عام  2018 على مستوى الكليات التابعة للجامعات الحكومية،  كما أنها أول كلية في العلوم الاجتماعية تحصل على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في 2011.

 وأشار السعيد إلى أن الكلية استقبلت الدفعة الأولى سنه 1960، وأطلقت برامج الدراسات العليا المؤهلة لدرجتي الماجستير والدكتوراه خلال العام الجامعي 1965-1966، وأعقبها إطلاق دبلومات الدراسات العليا خلال العام الجامعي 1973- 1974، وفي العام الجامعي 1990- 1991 تعدلت اللائحة الداخلية لاستحداث برنامجين أكاديمين جديدين، وهما قسم الإدارة العامة وقسم تطبيقات الحاسب الآلي في العلوم الاجتماعية.

وأضاف أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تضم ثلاث شعب للدراسة باللغات العربية والإنجليزية إلى جانب قسم اللغة الفرنسية الذي يتيح للطالب إمكانية الحصول على البكالوريوس في الاقتصاد أو العلوم السياسية من جامعة القاهرة وجامعة السوربون بفرنسا.

وتابع قائلا، إنه تعاقب على عمادة الكلية 13 عميدًا بداية من الدكتور زكي شافعي ومرورًا بالدكتور رفعت المحجوب والدكتور علي الدين هلال والدكتور كمال المنوفي والدكتورة هالة حلمي السعيد، وهم جمعيهم من القامات التي أتشرف بأن يكون لي نصيب وحظ المساهمة في استكمال ما بدأوه سلفًا خلال عمادتهم للكلية، كما أنها ضمت أهم الخبراء والشخصيات العالمية، حيث تقلد منصب رئيس قسم العلوم السياسية الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

ونوه الدكتور محمود السعيد إلى أنه منذ استقبال الكلية أولى دفعاتها من الطلبة وهي تحرص على أن تُثقل مهاراتهم العلمية من خلال البرامج والأنشطة ونماذج المحاكاة للمؤسسات المحلية والاقليمية والدولية، لتفتح لهم المجال للاحتكاك بالواقع، وهناك الآلاف من الخريجين الذين استطاعوا تسطير أسمائهم في تاريخ إدارة وقيادة الحياة السياسية من خلال عملهم في العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ومنهم العديد من الوزراء السابقين والحاليين.

وأوضح أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قدمت قامات سياسية استطاعوا أن يقدموا خبراتهم وعلمهم في خدمة مصر ومنهم على سبيل المثال، الدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، والدكتور عثمان محمد عثمان، والدكتور أشرف العربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية, والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية.

يذكر أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تأسست بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنه 1959 على غرار كُلية لندن للاقتصاد London School of Economics وبنفس تخصصاتها العلمية، الاقتصاد والإحصاء والعلوم الساسية، واستقبلت الدفعة الأولى خلال العام الدراسي 1960-1961 وتخرجت أول دفعة سنة 1963 لتبدأ معها الكلية عهدًا من المساهمة في تطوير النظام السياسي المصري من خلال تخريج الكوارد المؤثرة التي تقلدت العديد من المناصب السياسية والتنفيذية فأثرت الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.

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