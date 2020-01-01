الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، الموافق 28 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا

طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة

طقس الثلاثاء ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمي 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 45 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 37 درجة والصغرى 22 درجة.

ونفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد حول وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة خلال أيام عيد الأضحى كما يتردد على مواقع التوصل الاجتماعي، معقبة: "ده تهويل، وليس حقيقيا".

وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من الغد وحتى ثاني أيام العيد، ولكنه ارتفاع طفيف، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 38 درجة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب البلاد هو من سيتأثر بارتفاع درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة عليه إلى 46 درجة، منوهة بأن جنوب الصعيد معتاد على مثل هذه الارتفاعات، منوهة بأنه اعتبارا من اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، نافية أن تصل الأمطار إلى سيول، مرضحة أنها مجرد أمطار خفيفة وقد تكون رعدية.
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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