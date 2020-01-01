تقارير عن استهداف حزب الله آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:35 م
صاروخ - أرشيفية
صاروخ - أرشيفية
وكالات

أفادت تقارير إعلامية، باستهداف حزب الله آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وأعلنت مصادر، عن تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، إطلاق النار في مزارع شبعا الحدودية بين البلدين.

 

 وتشهد مزارع شبعا الحدودية، حالة من التوتر على خلفية مقتل مسؤول من الحزب بقصف إسرائيلي قرب دمشق قبل أيام.

 

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك حدثًا أمنيًا يجري التعامل معه في منطقة مزارع شبعا اللبنانية، التي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر تعليمات لسكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان بالبقاء في منازلهم.

 

وقد كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، من حركة دورياته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

 

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الجيش الإسرائيلي كثف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة".

 

وأضافت أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.

 

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لبنان صاروخ حزب الله اسرائيل آلية اسرائيلية

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