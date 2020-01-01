ماريان خوري تحيي ذكرى وفاة خالها يوسف شاهين عبر "الفيسبوك"

حرصت المخرجة ماريان خوري، على احياء ذكرى وفاة خالها المخرج يوسف شاهين الـ12، والذي رحل عنا عام 2008 عقب إصابته بنزيف متكرر بالمخ ودخوله في غيبوبة لمدة ستة أسابيع، حتى فقد أنفاسه الأخيرة بمستشفى المعادي العسكري.









حيث نشرت "خوري"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لها برفقة يوسف شاهين، معلقه عليها قائله: "أفتقد هذه اللحظات.. لحظات ثمينة معك.. يوسف شاهين 1926-2008".









يذكر أن المخرج يوسف شاهين ولد في 25 يناير عام 1926، وهو مخرج سينمائي مصري ذو شهرة عالمية، معروف بأعماله المثيرة للجدل، وبرباعيته السينمائية التي تتناول سيرته الذاتية (إسكندرية… ليه؟ – حدوتة مصرية – إسكندرية كمان وكمان – إسكندرية – نيويورك).









وتوفي يوسف شاهين عن 82 عاما في الساعة الثالثة فجر يوم الأحد 27 يوليو 2008 بمستشفى المعادي للقوات المسلحة بالقاهرة، بعد دخوله في حالة غيبوبة لأكثر من ستة أسابيع، وأقيم له قداس في كاتدرائية القيامة ببطريركية الروم الكاثوليك بمنطقة العباسية بالقاهرة، ودفن جثمانه في مقابر الروم الكاثوليك بالشاطبي في مدينته الإسكندرية التي عشقها وخلدها في عدد من أفلامه، وأقيم العزاء يوم 29 يوليو في مدينة السينما بالقاهرة، وقد نعاه قصرا الرئاسة في مصر وفرنسا حيث وصفه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالمدافع عن الحريات.



