مديرة صندوق الإسكان الاجتماعي تكشف أخر تطورات الإعلان الـ14

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح وحدات جديدة وجار وضع شروط الإعلان الـ 14 للإسكان الاجتماعي.





وأضافت "مي عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أن هناك تغير في قيمة الدعم المقدم للوحدات من حالة لأخرى، مشيرة إلى أن حجز الوحدات حاليا يتم "أونلاين"، معقبة: "نسير في إطار التحول الرقمي منذ طرح الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعي".





وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن حجز وحدات "سكن مصر ودار مصر وجنه" مستمر حتى 20 أغسطس، بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه للوحدة في سكن مصر، وبأسعار تبدأ من مليون لـ مليون و600 ألف في سكن جنة، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم طرحها بنظام التمويل العقاري بحيث يتم سداد 20% من قيمة الوحدة والباقي على مدار 20 عام، منوهة بأن الأسرة التي يصل دخلها لـ 16 ألف جنيه بإمكانها التقديم لوحدات مشروع جنة، موضحة أن هذه الوحدات متواجدة بـ 9 محافظات بالمدن الجديدة التي عليها إقبال.





وناشدت، المستفيدين من الإسكان الاجتماعي بالتواصل على الكول سنتر 5777، أو 5999، أو 1188، لتقديم أي شكوى تتعلق بالوحدات السكنية، أو التواصل عبر صفحة صندوق دعم التمويل العقاري، مشددة على أن بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي مجرم بالقانون، مؤكدة أن المواطن ملزم بالسكن في الوحدة وليس تركها للاستثمار، منوهة بأن هذه الوحدات تحصل على دعم كبير من الدولة يصل لـ 400 ألف جنيه.





وترصد بوابة " الفجر" شروط الحصول على شقة في سكن مصر.. في النقاط التالية:





1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.





2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.





3- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة تصل إلى 20 عامًا.





4- أن يكون المُتقدم من متوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة بما يُعادل 50 ألف جنيه شهريًا وعن 480 ألف جنيه سنويًا للأعزب بما يُعادل 40 ألف جنيه شهريًا وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب ويجب تضمين مستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل.





5- الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عبر هذا الرابط والإطلاع على كراسة الشروط المرفوعة على الموقع خلال الفتـرة من 19 7 2020 حتدـى 20 8 2020 على أن يتم طباعة كل من الإستمارة والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب حجز الوحدة السكنية.





6- ضرورة التأكد من دقة البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المسـجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني وفى حالة وجود أى تضارب أو تعارض بين البيانات المحررة والمسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية مع العلم أنه لن يُعتد بأى من البيانات المحررة أو المسجلةإلا في حالة وجود المستند الدال على ذلك.





7- الإلتزام بتقديم المستندات المطلوبة للحجز من المتقدم كما هو موضـح تفصيلًا بالبند الثالث فى الكراسة عند (الحجز + التعاقد) بحيث لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غيـر مستوفاه أو غيــر واضـحة أو غيــر كاملة أو عن غيـر طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أوبعد موعد التقديم، وفى حالة عدم وجود أى من ال مستندات المطلوبة يتم رفض الطلب.





8- سداد مصروفات التسـجيل ومقدم جدية الحجز كما هو موضـح تفصيلًا بالبند السادس في الكراسة "أسلوب السداد".





9- يُعتبـر المتقدم صاحب الطلب هو مسدد مبلغ مقدم جدية الحجز )اسم المسدتفيد( لدى بنك التعميـر والإسكان والموقع على استمارة حجزالوحدة السكنية، وفي حالة الرغبة أن يكدون التعاقد على الوحدة السكنية عدن طريق الشراكة بإسم الطرفين (صاحب الطلب والزوج أو

الزوجة) يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين وتسجيل ذلك على الموقع الإلكتروني.





10- ضرورة الدخول والتقديم لحجز الوحدة المطلوب شرائها بالبوابة الإلكترونية فور فتح باب الحجز خلال الفتـرة من 30 8 2020 حتـى20 9 2020 بعد تأكيد سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز وذلك قبل انتهاء الوحدات المتاحة على البوابة الإلكترونية،نظرًا لأن التخصيص يكون بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني.





11- يُمكن تعديل رغبة الحجز بالموقع الإلكتروني وذلك خلال فتـرة الحجز بحيث تكون العبـرة بالإختيار النهائي للعميل، على أن تكون تلك الرغبة المختارة تحت المسئولية الكاملة للعميل ولا يجوز له الإعتراض أو الرجوع للصندوق بعد غلق باب الحجز، بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز المسدد كافي لحجز الوحدة السكنية المختارة.



