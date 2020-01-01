تبادل لإطلاق نار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:01 م
تبادل لإطلاق النار
تبادل لإطلاق النار
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادرها، بتبادل لإطلاق نار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا.

 

وفي وقت سابق، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدافع وبطاريات مضادة للصواريخ على حدود لبنان.

 

وقد كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، من حركة دورياته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

 

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الجيش الإسرائيلي كثف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة".

 

وأضافت أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.

 

وتم رصد حركة دوريات غير عادية عند بركة النقار وجبل سدانة في ظل تحليق مكثف لطائرات استطلاع دون طيار في اجواء قرى العرقوب وفوق مرتفعات جبل الشيخ.

 

وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق الأحد أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة بأضرار مادية.

 

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مزارع شبعا حزب الله تبادل لإطلاق نار الجيش الاسرائيلي

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