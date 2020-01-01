بعد نجاح رحلتها فوق سطح البحر.. ماذا تعرف عن الطائرة البرمائية "إيه جي-600"؟

بعد نجاح إطلاق أكبر طائرة برمائية في العالم، فوق سطع البحر، التي طورتها الصين محليًا، إثر إجراء رحلات تجريبية، فهناك تساؤلات كثيرة حول تلك الطائرة المسماه "أيه جي 600".





وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الطائرة البرمائية "إيه جي-600" بعد نجاح رحلتها فوق سطح البحر.





١. طورت الصين الطائرة البرمائية الكبيرة "أيه جى 600" محليا.





٢. يطلق على الطائرة البرمائية، كوديا اسم "كونلونغ" حيث صممت لتكون أكبر طائرة برمائية في العالم.





٣. الطائرة تلبي طلبات الإنقاذ الطارئ والوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها في الصين.





٤. تتميز الطائرة البرمائية بسرعة عالية، وإمكانية الوصول وقدرة جيدة على المناورة.





٥. كما تتميز بمهام متعددة، منها مكافحة حرائق الغابات، والإنقاذ المائي والبحري.





٦. وتظهر الطائرة، قوة في عمليات البحث واسعة النطاق وعالية الكفاءة، وسلامة عالية وقدرة تحميل كبيرة. وفي كل مهمة، تستطيع إنقاذ حوالي 50 شخصا.





٧. قامت الطائرة برحلتها الأولى في ديسمبر 2017 وأنهت أول عملية إقلاع وهبوط في المياه في أكتوبر 2018.





٨. وقامت الطائرة برحلات تجريبية عديدة فوق البحر، تمهيدًا لأول إقلاع لها من سطح البحر.





٩. نجحت الصين، في إطلاق أكبر طائرة برمائية في العالم من فوق سطع البحر، في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشرقى الصين.





١٠. أقلعت الطائرة من البحر قبالة ساحل تشينغداو في الساعة 10:18 صباحا وأكملت الرحلة التجريبية بعد تحليق لمدة 31 دقيقة تقريبا.





وكانت الصين، نجحت في إطلاق أكبر طائرة برمائية فى العالم من فوق سطع البحر.





وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن الطائرة البرمائية الكبيرة "أيه جى 600" والتى طورتها الصين محليا، نجحت فى رحلتها الأولى فوق البحر صباح، فى مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشرقى الصين.





وأفادت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، وهى شركة لصناعة الطائرات مملوكة للدولة، بأن الطائرة أقلعت من البحر قبالة ساحل تشينغداو فى الساعة 10:18 صباحا وأكملت الرحلة التجريبية بعد تحليق لمدة 31 دقيقة تقريبا.





ويعتبر نجاح الرحلة الأولى من البحر هى خطوة رئيسية إلى الأمام فى تطوير هذه الطائرة البرمائية الكبيرة.



