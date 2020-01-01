28 سبتمبر.. استكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين الطاعنين بـ"فض اعتصام رابعة"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أجلت دائرة الاثنين بمحكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد والمشدد، وذلك لجلسة 28 سبتمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع عن الطاعنين. 

ومن أبرز المتهمين فى القضية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمد شوكان وآخرين.


كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013. 

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للإخواني محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث". 

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. 


قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة بأكاديمية الشرطة، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين إثنين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة،و المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.. لجلسة 30 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

والمتهمون هما كل من: محسن عبد الفتاح عزام وعماد ربيع السيد محمد كفافي.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. 

وكانت أصدرت ذات الهيئة حكمها علي 9 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بأحام بالسجن المشدد بعد ان كان صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد.

وعاقبت المحكمة كلا من عبدالرووف نجم، واشرف السيد عبده، وماهر جميل عبدالعظيم، وسعيد يحيي عتريس، وصبحي ربيع عبدالعال، وحسام السيد محمود، وأشرف سعد حنفي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند اليهم. 

ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة كلا من طارق إبراهيم أحمد وياسر سامي إسماعيل. 

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم والصادر ضدهم الحكم السابق هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيي عتريس احمد وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي وطارق ابراهيم احمد زايد عيد وأشرف السيد عبده وماهر جميل عبد العظيم القهاوي وصبحي ربيع عبد العال حسن.

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