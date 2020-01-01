تعرف على عدد أيام أجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص وموعد بدايتها

أجازة عيد الاضحى ، يحتفل المسلمون في كافة بقاع الأرض بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة الطيب المبارك، محاولين اكتناز الكنز الذي منحه الله سبحانه وتعالى لعباده، في هذه الأيام، وأقسم الله تعالى بها في قوله تعالى: "والفجر وليالٍ عشر"، وتفصلنا أيام قليلة عن الوقوف بعرفة الشعيرة الأكبر في الحج.





أجازة عيد الأضحى





ويبحث الكثيرون عن موعد أجازة عيد الأضحى وكذلك عدد أيامها، الأمر الذي يهم قطاعا كبيرًا من العاملين في قطاعي الدولة العام والخاص، من أجل الاستعداد لقضاء عطلة سنوية، والاستمتاع بجو هادئ بعيد عن ضغوطات العمل وساعاته الطوية، التي ترهق الإنسان.





البحث على أجازة عيد الأضحى





وتصدرت أجازة عيد الأضحى الطلب على محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد البحث لقرب موعدها، حيث تفصلنا أيام قليلة عن موعد بدايتها، حيث تتزامن مع فصل الصيف وترتبط ابلخروج إلى الشواطئ العامة، إلا أن الإجاراءات الاحترازية لكورونا قد تمنع هذه الخروجات.





موعد أجازة عيد الأضحى





وننشر لكم في السطور التالية موعد أجازة عيد الأضحى وعدد أيامها للعاملين بالقطاعين العام والخاص، لما يتمتع به هذا الأمر من أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من شرائح المجتمع المصري، العاملة في قطاعات الدولة والتي تأمل في أن تستريح خلال العطلة احتفالا بعيد الأضحى.





ترقب أجازة عيد الأضحى





ويترقب عمال القطاعين العام والخاص بدء أجازة عيد الأضحى والتي تأتي في ظل ظرف استثنائي نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي يلزم بمجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى، أهمها منع الازدحام والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.





إجراءات الحكومة خلال أجازة عيد الأضحى





واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية للحد من انتشار كورونا خلال أجازة عيد الأضحى التي يفصلنا عنها أيام قليلة، لمنع تفاقم الوضع الراهن، ولمنع حدوث انتشار آخر واتساع لرقعة الإصابات بعدما شهدت مصر تسجيل أعداد قليلة خلال الأيام القليلة الماضية من الإصابات المؤكدة للجائحة.

بداية أجازة عيد الأضحى ونهايتها





وتبدأ أجازة عيد الأضحى بدءًا من الخميس المقبل الموافق الـ30 يوليو وتستمر حتى الـ3 من أغسطس 2020، للقطاع العام، وأما عن القطاع الخاص فستبدأ العطلة في الـ30، أي نفس موعد بدايتها للقطاع الحكومي، إلا أنها تنتهي يوم 2 أغسطس المقبل.



