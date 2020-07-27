تحركات جديدة لأسعار الذهب في السوق المحلي.. وعيار 21 يتجاوز التوقعات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الاثنين 27-7-2020 حيث سجلت صعودا جدديا بقيمة جنيهين، بعدما شهدت ارتفاعا بقيمة 15 جنيها للجرام، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 867 جنيها، يأتي ذلك بعد ارتفاع سعر الأوقية العالمية لما فرق مستوى 1900 دولار.

وتشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات دورية مرتبطة بالسعر العالمي وسعر الدولار مقابل الجنيه، حيث جاءت هذه الارتفاعات لما يتعرض له سعر أوقية الذهب إلى زيادة غير مسبوقة بسبب توتر الأوضاع السياسية بين الصين وأمريكا شجع الإقبال يستمر على الملاذات الآمنة، بينما يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ : 741.40
عيار ٢١ : 865
عيار ٢٤ : 988.55
الجنيه الذهب : 6920
السعر العالمي : 1942

سعر الذهب 

عيار ١٨ : 743.15
عيار ٢١ : 867
عيار ٢٤ : 990.85
الجنيه الذهب : 6936
السعر العالمي : 1942

سعر الذهب العالمي 

ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية يوم الاثنين مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والصين في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الاصفر الملاذ الآمن تحوطا في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة كوفيد-19.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1931.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1927.50 دولار.


وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من ستة بالمئة إلى 24.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.


وقالت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع في إيه.إن.زد إن الذهب ” في وضع ممتاز للتحرك صعودا“ وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصل على سيولة.

وتابعت ”يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. الطلب على (الذهب) الملاذ الآمن يتزايد في حين لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي“.

ونزلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو عامين مع رهانات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشير إلى تحول آخر في السياسات صوب التيسير حين يجتمع هذا الأسبوع مما ينطوي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 933.07 دولار وكسب البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2250.47 دولار.

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