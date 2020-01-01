للعام الثاني على التوالي.. "المتفائل" على المسرح القومي في عيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أعلنت الفنانة سهر الصايغ، عرض مسرحية "المتفائل" للعام الثاني على التوالي على المسرح القومي بالعتبة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك المقبل.

وشاركت سهر، جمهورها صورة جديدة لها من كواليس مسرحية "المتفائل"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت الصايغ، على الصورة قائلة:"المتفائل للسنه التانيه علي المسرح القومي بالعتبه ابتداءًا من تاني أيام العيد إن شاء الله".

مسرحية "المتفائل" تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم المسرح منهم الفنان سامح حسين وسهر الصايغ إلى جانب مجموعة آخرى، كما عرضت المسرحية على جميع مسارح المحافظات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تحذير عاجل من الصحة العالمية إلى دولة عربية بشأن عيد الأضحى

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تقارير إيطالية تكشف تطور جديد بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ 18 دقيقة

إدواردو كامافينجا يصدم ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

منذ 40 دقيقة

الأهلي يُنهي أزمة البرازيلي هيندريك

منذ 39 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ أقل من ساعتين

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ ساعتين

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجمعة.. مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة

المسرح للجمهور في العيد.. الدولة تنافس بـ 12 عرضا.. كايرو شو تراهن على هنيدي والفخراني

تعرف على جدول عروض البيت الفني للمسرح خلال أيام عيد الأضحى

مسرح الدولة يشارك جمهوره في العيد بـ ١٢عرضًا

"المتفائل" و"سينما مصر" على CBC في العيد

إسماعيل مختار: طوابير عريضة من الجماهير أمام "القومي".. و"العرائس" يقدم حفلة إضافية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 ص

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

12:26 م

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

01:02 م

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»