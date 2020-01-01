للعام الثاني على التوالي.. "المتفائل" على المسرح القومي في عيد الأضحى

Advertisements

أعلنت الفنانة سهر الصايغ، عرض مسرحية "المتفائل" للعام الثاني على التوالي على المسرح القومي بالعتبة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك المقبل.



وشاركت سهر، جمهورها صورة جديدة لها من كواليس مسرحية "المتفائل"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت الصايغ، على الصورة قائلة:"المتفائل للسنه التانيه علي المسرح القومي بالعتبه ابتداءًا من تاني أيام العيد إن شاء الله".



مسرحية "المتفائل" تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم المسرح منهم الفنان سامح حسين وسهر الصايغ إلى جانب مجموعة آخرى، كما عرضت المسرحية على جميع مسارح المحافظات.