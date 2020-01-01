إحالة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألومنيوم في قنا للتحقيق

أحال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمالي قنا، مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم للشئون القانونية للتحقيق.





وقال "الدردير" في تصريح إلى "الفجر": إن قرار الإحالة للشئون القانونية راجع إلي قيام المدرسة بنشر أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية عن العام الدراسي 2019- 2020 علي صفحة المدرسة عبر "فيسبوك " وهو ما قد يؤثر بالسلب علي الحالة النفسية للطلاب فضلًا عن تداول عبر بعض المواقع الإخبارية الإليكترونية للواقعة.





وأكد مدير عام الإدارة، أن هناك إجراءات أخري قانونية يمكن اتخاذها لتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب دون اللجوء إلى نشر الأسماء علي مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بالطلاب.





يأتي ذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بقنا بقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل الوزارة والإدارة التعليمية بنجع حمادي.



