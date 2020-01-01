إحالة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألومنيوم في قنا للتحقيق

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:15 م
الدردير
الدردير
بسام عبدالحميد
أحال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمالي قنا، مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم للشئون القانونية للتحقيق.

وقال "الدردير" في تصريح إلى "الفجر": إن قرار الإحالة للشئون القانونية راجع إلي قيام المدرسة بنشر أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية عن العام الدراسي 2019- 2020 علي صفحة المدرسة عبر "فيسبوك " وهو ما قد يؤثر بالسلب علي الحالة النفسية للطلاب فضلًا عن تداول عبر بعض المواقع الإخبارية الإليكترونية للواقعة.

وأكد مدير عام الإدارة، أن هناك إجراءات أخري قانونية يمكن اتخاذها لتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب دون اللجوء إلى نشر الأسماء علي مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بالطلاب.

يأتي ذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بقنا بقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل الوزارة والإدارة التعليمية بنجع حمادي.

تعافي 928 مصابا بفيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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نيابة مدير التعليم مدرسة تحقيق

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