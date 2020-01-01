سولاف فواخرجي: أنا بعشق مصر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

أكدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عشقها لمصر وتقديرها للساحة الفنية المصرية التي لا يستطيع أي فنان عربي تجاوزها أو البروز دونها، ولكن دون أن تتخلى عن لهجتها السورية.

وقالت فواخرجي في لقاء صحفي: "أنا أعشق مصر وأتمنى أن ألتحم بها مثل باقي الفنانين، فمصر بداخلي، ولا يوجد فنان عاقل لا يهوى مصر، وأنا أحترم الجمهور المصري جدا، لذلك أكون دائما حريصة كل الحرص أن أقدم أعمالًا مهمة وأعمالا خالدة، لذلك عليّ أن أكون دقيقة جدا في اختيارتي".

وعن تمسكها بالحديث باللهجة السورية قالت فواخرجي: "أحب أن أحكي باللهجة الخاصة بي وهي اللهجة السورية، فأنا أعتقد انني سأصل للناس من خلال شخصيتى الحقيقية، فعلى الرغم من تمكني بالحديث بكل اللهجات ومنها المصرية، لكنني أقصد أن أقدم نفسي لجمهوري على طبيعتها، فهم سيحبونني كما أنا، فالمحبة ليس لها علاقة باللهجة، والأرواح تتلاقى".

وأضافت: “من السهل أن أتحدث باللهجة المصرية، وأعتقد أن تلك الطريقة غير صحيحة للوصول إلى الناس”.


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